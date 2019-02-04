«إكسبــو 2020 دبي» يرسي عقداً بـ169 مليون درهم على «أرابتك»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» إرساء عقد لإنشاء المساحات العامة بالقطاع رقم «سي 38» بقيمة 169 مليون درهم، على «شركة أرابتك للإنشاءات»، معززاً التزامه بدعم الشركات الإماراتية، وترك أثر إيجابي مستدام في اقتصاد الدولة.

ويتألف المشروع من إنشاء مساحات عامة على امتداد 29 ألف متر مربع في القطاع الذي يقع بجوار «ساحة الوصل». ويشمل المشروع معالم مائية متميزة تمتد على مساحة 5000 متر مربع، ومطاعم ومرافق، إضافة إلى أعمال التجميل الطبيعية، فيما سيبدأ تنفيذ العقد على الفور، على أن يتم استكمال أعمال الإنشاء خلال 13 شهراً.

وقال الرئيس التنفيذي لتسليم الموقع في «إكسبو 2020 دبي»، المهندس أحمد الخطيب، إن «إكسبو 2020 دبي» هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويتيح فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية من كل الأحجام. وأضاف: «من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة في القطاعات كافة، فإننا نسعى إلى تنظيم (إكسبو) دولي استثنائي، يستضيف الملايين من الزوار الذين سيعيشون تجارب فريدة في أجنحة الموضوعات وأجنحة المشاركين والمساحات العامة، وهدفنا إنشاء مساحات عامة تكمّل تجربة الزوار أثناء انعقاد فعاليات الحدث الدولي، مع التأسيس لأثر إيجابي في اقتصاد الدولة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أرابتك»، هاميش تيرويت، إن الفوز بمشروع جوهري ثالث كجزء من المخطط الرئيس لمشروع «إكسبو» يمثل إضافة قيمة ومميزة لمحفظة مشروعاتنا للبنية التحتية الاجتماعية، كما أنه يعرض مدى قوة قدراتنا وإمكاناتنا في قطاع البنية التحتية.

إلى ذلك، تشهد العمليات الإنشائية تقدماً ملحوظاً في جميع مناطق موقع «إكسبو 2020 دبي»، ويتواصل ارتفاع المباني فوق مستوى الأرض. وتؤدي الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها دوراً رائداً في جهود البناء، بما فيها: «الفطيم للمقاولات»، و«خانصاحب»، و«بيسيكس»، و«أرابتك للإنشاءات»، و«تريستار الهندسية»، و«النابودة للإنشاءات». وتم حتى الآن إنجاز أكثر من 70 مليون ساعة عمل في موقع «إكسبو 2020 دبي»، في ما يوجد حالياً نحو 37 ألف عامل في الموقع.

وتسير العمليات الإنشائية وفق الجدول المحدد لها، ويشغل الموقع مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها كيلومترين مربعين، إضافة إلى مناطق مخصصة لمواقف السيارات تتسع لـ30 ألف سيارة.