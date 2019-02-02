«دبي للذهب»: تداول 1.93 مليون عقد بـ 38.09 مليار دولار في يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، انطلاقة قوية في العام الجديد 2019، في ظلّ استمرار موجة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث تم خلال شهر يناير الماضي تداول 1.93 مليون عقد، بقيمة 38.09 مليار دولار أميركي، متجاوزةً بذلك أفضل أداء سابق لها في يناير 2018.

وأكدت البورصة في بيان، أمس، أن سلسلة من الأحداث السياسية المؤثرة أسهمت في تعزيز حجم التداول في البورصة خلال الشهر الماضي، خصوصاً تواصل حالة الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما تسببت التصريحات العديدة التي أدلت بها «أوبك» حول خفض الإنتاج في إحداث تقلبات في الأسواق المالية، وهو ما عزّز أداء محفظة عقود النفط والغاز في (البورصة)، والتي شهدت في يناير الماضي ارتفاعاً في أحجام تداول العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنسبة 61%، ‏والعقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط بنسبة 113% ‏على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل: «سجلت بورصة دبي للذهب والسلع بداية قوية مطلع العام الجديد، في ظلّ موجه التقلبات التي اجتاحت الأسواق المالية، وأثرت في مختلف فئات الأصول التي شهدت انخفاضات حادّة عشية رأس السنة، قبل أن تعاود الصعود مع بداية 2019. وبوجه خاص، سجلت كل من محفظة عقود النفط والغاز والعقود الآجلة للروبية الهندية، أداءً لافتاً للغاية».

وسجلت عقود «كوانتو الروبية الهندية» الآجلة، التي تستند إلى تسعير مؤشر البورصة لسعر صرف الروبية الهندية مقابل الدولار الأميركي، نمواً قوياً، حيث تم تداول 410 آلاف و504 عقود بنمو نسبته 85% على أساسٍ سنوي، ما يؤكد من جديد البداية القوية للبورصة في عام 2019. وأضاف ميل: «بالنظر إلى التطورات السياسية العديدة المؤثرة خلال العام الحالي، وتنامي عوامل عدم الاستقرار حول العالم، من المرجح أن تستمر موجة التقلبات الحادة في الأسواق العالمية خلال 2019. وفي ضوء ذلك، نتوقع زيادة الطلب على منتجات المشتقات السلعية لأغراض التحوط والاستثمار، ونحن على ثقة بأن بورصة دبي للذهب والسلع ستواصل لعب دورٍ متزايد الأهمية في تلبية متطلبات المستثمرين في المنطقة».