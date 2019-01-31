34.6 مليار درهم إجمالي إيرادات «ماجد الفطيم» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة ماجد الفطيم»، المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، أمس، عن نتائجها التشغيلية والمالية الأولية وغير المدققة للسنة المالية 2018، التي أظهرت نمواً قوياً في إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 8% إلى 34.6 مليار درهم، مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% إلى 4.6 مليارات درهم على أساس سنوي.

وواصلت الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول 60.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الدين نحو 12.6 مليار درهم.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن نموها المالي جاء خلال العام الماضي بشكل أساسي نتيجة توسعاتها وجهود التنويع على امتداد مناطق جغرافية عدة وقطاعات متنوعة، ومن خلال تبنّي ثقافة التميز في عملياتها، التي تهدف إلى تعزيز خطط ضبط وكفاءة التكاليف.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم القابضة»، آلان بجاني، إن «الشركة نجحت في تحقيق نمو متواصل خلال عام 2018 رغم التحديات الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على توجهات المستهلكين، بما يعكس النهج المالي المنضبط للشركة الذي يدعمه نموذج أعمال قوي ورؤية واضحة».