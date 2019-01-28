تحذير من شائعات تستهدف أسواق المال

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع، عبر موقعها الإلكتروني أمس، المتعاملين في أسواق رأس المال، بتوخي الحذر عند مطالعة ما يتم نشره أو تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من شائعات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بأوضاع الأسواق المرخصة في الدولة أو بأسهم الشركات المدرجة لديها.

وأكدت الهيئة أن هذه الشائعات هدفها زعزعة ثقة المستثمرين والنيل من استقرار تلك الأسواق، مشددة على أنها لا تألو جهداً في التصدي لمثل تلك الشائعات بالطرق القانونية المقررة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والأنظمة والقرارات الصادة بمقتضاه.