804 ملايين درهم صافي أرباح «إمباور» خلال 2018

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، تسجيل أرباح صافية تقدر بـ804 ملايين درهم، خلال عام 2018، وسداد كامل مديونيتها للبنوك قبل مواعيد استحقاقها، فيما تقدر قيمة العائدات الإجمالية للمؤسسة بنحو 2.03 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، إن المؤسسة تجري مشاورات متواصلة مع جهات حكومية في الشارقة وعجمان، لتنفيذ مشروعات تبريد مناطق خلال الفترات المقبلة، مؤكداً جاهزية الشركة لتنفيذ أي مشروعات، بعد موافقة الجهات المعنية، وتحديد المناطق أو المشروعات المستهدفة.

وأشار إلى أن «إمباور» سددت خلال عام 2018 كل التمويلات البنكية المستحقة عليها، قبل مواعيد استحقاقها، ما يؤكد الوضع المالي القوي للمؤسسة.

وقال: «خلال عام 2018 قامت (إمباور) بتسوية قروض بقيمة (157 مليون دولار) قبل موعد استحقاقها، ومع سداد هذه المبالغ، قامت (إمباور) بتسوية قروضها المصرفية بالكامل، بقيمة إجمالية بلغت 2.67 مليار درهم (728 مليون دولار)، وأغلقت سجل مديونيتها مع رصيد (بدون ديون)».

وأكد بن شعفار أن فكرة طرح «إمباور» للاكتتاب في سوق المال، تظل قائمة، انتظاراً للوقت المناسب وقرار الملاك، كما ستواصل البحث عن فرص استثمارية للاستحواذ لدعم تطورها.

وكشف أن «إمباور» تبحث فرص التوسع الخارجي في مصر، عبر بحث إقامة مشروعات تبريد في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تنظر باهتمام إلى أسواق أخرى، من أهمها السعودية وسنغافورة.