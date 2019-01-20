سداد رسوم خدمات «دبي للسياحة» في 180 فرعاً لـ «الأنصاري للصرافة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) اتفاقية مع «الأنصاري للصرافة»، وذلك لتبسيط وتسهيل طرق الدفع الخاصة بمجموعة من الخدمات التي توفرها الدائرة لعملائها.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، أصبح بإمكان عملاء «دبي للسياحة»، بمن فيهم الفنادق وشركات السياحة والسفر ومنظّمو الرحلات السياحية، دفع الرسوم مقابل الخدمات التي يحصلون عليها عبر 183 فرعاً لشركة «الأنصاري للصرافة». ووقّع الاتفاقية ممثلاً عن الطرفين كل من المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والاستثمارات لدى «دبي للسياحة»، أحمد الفلاسي، والمدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»، راشد الأنصاري.

وقال أحمد الفلاسي: «(دبي للسياحة) عقدت هذه الشراكة مع شركة (الأنصاري للصرافة) ما من شأنه أن يضيف طريقة سهلة وميّسرة لقنوات الدفع الآمنة التي نوفرها لعملائنا. وتعكس الخطوة عمق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في دبي، من أجل تقديم خدمات راقية ومميزة لكل المتعاملين، سواء المقيمون أو زوّار دبي، وذلك بما يتوافق مع توجيهات القيادة».

وأضاف: «تسعى (دبي للسياحة) دائماً للاستثمار في تحديث أنظمتها وعملياتها لضمان توفير تجربة سهلة ومريحة للجميع، وطريقة الدفع الجديدة ستكمل قنوات الدفع الإلكترونية التي لدينا، وذلك كجزء من مساهمتنا في مبادرة الحكومة الذكية».

من جهته، قال راشد الأنصاري: «نتعاون مع (دبي للسياحة)، من أجل تسهيل عملية دفع رسوم الخدمات السياحية عبر شبكة فروعنا المنتشرة في الدولة التي تتبع توقيت عمل مرن طيلة أيام الأسبوع. وبات بإمكان كل الشركات والمؤسسات، وكذلك الأفراد العاملين في قطاع السياحة والسفر دفع الرسوم بسهولة».

«دبي للسياحة» تستثمر في تحديث أنظمتها وعملياتها لتوفير تجربة سهلة ومريحة للجميع.