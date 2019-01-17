مجلس إدارة «المركزي» يعتمد ميزانية 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اطلع مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي على الخطة الاستراتيجية للمصرف 2017 - 2021 وذلك خلال اجتماعه الأول لسنة 2019 بعد إعادة تشكيله برئاسة حارب مسعود الدرمكي، حيث اعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد الإثنين الماضي ميزانيّة المصرف المركزي التقديريّة للسنة المالية 2019 بعد مناقشتها.

ووفقا لبيان، صادر أمس، ناقش المجلس ايضا موضوع إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة واتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.

كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على تقريردائرة التدقيق الداخلي الربعي (يونيو 2018) وكذلك على تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي كما في 30 يونيو 2018.

واستكمل مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.