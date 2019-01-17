دبي تفوز بـ 261 عرضاً لاستضافة فعاليات تستقطب 153.6 ألف مشارك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، عن فوز المدينة خلال العام الماضي بـ261 عرضاً لاستضافة اجتماعات ومؤتمرات ورحلات تحفيزية يُتوقع أن تستقطب 153 ألفاً و640 مشاركاً خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المكتب، في بيان أمس، أن عروض استضافة الفعاليات التي تمّ الفوز بها زادت بنسبة 24% مقارنة بعام 2017، متوقعاً أن يبلغ تأثيرها الاقتصادي على دبي نحو 1.2 مليار درهم، فضلاً عن مساهمتها في زيادة عدد المشاركين الذين سيزورون دبي بنسبة 62%.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «إننا نتطلّع الى استضافة عدد من الفعاليات المهمّة في دبي، خلال السنوات المقبلة، نتيجة للعروض التي تقدّمنا بها خلال العام الماضي وفازت المدينة باستضافتها».