110 مليارات درهم إجمالي استثمارات «طاقة» في نهاية 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، سعيد الظاهري، أن إجمالي استثمارات «طاقة» في نهاية العام الماضي، بلغ 30 مليار دولار (نحو 110 مليارات درهم)، في 11 دولة ومنطقة، تستحوذ الإمارات على 55% من إجمالي هذه الاستثمارات، فيما تبلغ القدرة الإجمالية لإنتاج المياه نحو 917 مليون غالون يومياً.

وقال الظاهري في تصريحات صحافية، أمس، على هامش «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، إن «طاقة» تعد أكبر الشركات المنتجة للماء والكهرباء في المنطقة، وهي أكبر منتج للقطاع في أبوظبي والإمارات.

وأضاف أن «طاقة» توفر 50% من الكهرباء في المغرب، و15% من الكهرباء في غانا، وتستثمر في دول لديها نقص بالموارد الخاصة للطاقة، كما أن لديها خبرة في أفضل استثمار مالي في الدولة.