«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تختار «ستارت ديزاين» لتصميم علاماتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اختيار شركة «ستارت ديزاين» كوكالة جديدة لإدارة عمليات تصميم وتطوير هوية علاماتها التجارية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد عملية تقديم عروض اتّسمت بالتنافسية بين العديد من الوكالات في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، ستشمل الاتفاقية العديد من المجالات الرئيسة، مثل المساعدة في تطوير هوية العلامات التجارية التابعة للشركة مثل «دو» و«فيرجن موبايل»، بما يدعم عملية التحوّل الرقمي التي بدأتها الشركة مسبقاً وقطعت فيها أشواطاً كبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عثمان سلطان: «يسعدنا انضمام (ستارت ديزاين) إلى شبكة وكالاتنا التي نتعاون معها في تنفيذ خططنا الاستراتيجية، وكلنا ثقة بقدرة الوكالة على تزويدنا بنماذج وتصاميم جديدة لعلامتنا التجارية».