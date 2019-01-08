«بروج» تمنح «أدنوك للإمداد والخدمات» عقداً لمدة 3 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج) عقداً لمدة ثلاث سنوات على شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، لنقل 11 مليون طن من البوليمرات من محطة بروج لمناولة الحاويات في الرويس بأبوظبي، إلى ميناءي خليفة وجبل علي. ووفقاً لبيان صادر أمس، وقع العقد الرئيس التنفيذي لـ«بروج»، أحمد عمر عبدالله، والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، الكابتن عبدالكريم المصعبي، على هامش مشاركتهما في معرض «عرب بلاست 2019»، والذي يعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال عبدالله إن «هذا العقد هو العقد الثاني من نوعه في تعزيز التعاون بين شركتي (بروج) و(أدنوك للإمداد والخدمات)، التي لدينا ثقة كبيرة بقدراتها وأدائها المميز». من جهته، قال عبدالكريم المصعبي: «لقد عملنا على بناء شركة بحرية ولوجستية متكاملة، من خلال ضم أصولنا، وتعزيز خبراتنا المشتركة وأنشطتنا اللوجستية».