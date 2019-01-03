5 أسباب لشراء التأمين على السفر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أفادت شركة «آكسا» للتأمين، بأن كل مسافر يحرص عند السفر على التحقق من وجود ثلاثة أشياء أساسية، هي: جواز السفر وتذكرة السفر والمال، وعادة ما يتم تجاهل الحاجة الى تأمين السفر على الرغم من كونه أحد أهم الأشياء التي يجب مراعاتها قبل السفر. ولفتت إلى أهمية أن يكون المتعاملون واضحين بشأن التغطية التي يحصلون عليها، حيث إن كل تأمين سفر يختلف عن الآخر، محددة أهم خمسة أسباب للحصول على تأمين السفر كما يلي:

1-الحالات الطبية: إن أهم سبب للحصول على تأمين سفر جيّد هو أنه تتم تغطية نفقات الحالات الطبية الطارئة، كما تتم تغطية تكاليف النقل في حال كانت هناك حاجة لنقلك إلى مستشفى مجهز بشكل أفضل. وتختلف كلفة هذه المطالبات الطبية من بلد لآخر.

2- فقدان الأمتعة: توفر معظم وثائق التأمين تغطية ضد فقدان الأمتعة والأموال وجوازات السفر والممتلكات الشخصية خلال رحلتك. وفي حال لم تصل أمتعتك إلى وجهتك في وقت وصولك يمكنك طلب تعويض.

3-تأخير الرحلات: من المحتمل كثيراً أن يواجه المسافرون حالات تأخر وإلغاء للرحلات، نظراً لسوء الأحوال الجوية مثلاً أو ارتفاع أعداد المسافرين أو لأي سبب كان. لكن تأمين السفر يوفر تغطية التكاليف في حال كنت عالقاً في مطار ما في جهة أخرى من العالم.

4- الإلغاء في آخر لحظة: إن هذه التغطية مهمة جداً، وفي حال لم تتمكن من السفر بسبب تعرضك أو تعرض أحد المقربين لك لوعكة صحية مثلاً، فستقدم لك هذه الوثيقة تعويضاً يغطي تكاليف رحلتك لتفادي الخسارة.

5- المستندات المفقودة: في حال فقدان جواز سفرك أو تذكرة السفر أو الأموال، فإن تأمين السفر سيعوضك تكاليف استبدالها. ولذلك إذا كنت ترغب بتجنب تكاليف الحصول على وثائق سفر طارئة من قنصلية أو سفارة بلدك، فسيكون من الحكمة أن تعتمد على شركة تأمين موثوقة لتقدم لك المساعدة.