التجارة غير النفطية.. نمو غير مسبوق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً غير مسبوق خلال العقود الخمس الماضية، وتضاعفت نحو 1600 مرة، وذلك من مليار درهم عام 1971 إلى تريليون و600 مليار درهم في عام 2017.

وأصبحت دولة الإمارات البوابة التجارية الرئيسة في المنطقة، وأهم ممرات العبور ووصول منتجات السلع بين الشرق والغرب، فضلاً عن كونها مقراً للشركات العالمية.

وأثبتت سنوات من العلاقات التجارية والاقتصادية الوثيقة مع أكثر من 220 دولة، المكانة التجارية والاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات، وتأثيرها في الحركة التجارية العالمية، خصوصاً ما يتعلق بإعادة التصدير، إذ تحتل المركز الثالث عالمياً.