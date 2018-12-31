«أدنوك للتوزيع» تطلق خدمة الفحص الفني المميزة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن إطلاق خدمة الفحص الفني المميزة في مركز المرور لفحص المركبات (مبنى السلامة).

وأوضحت الشركة في بيان أن الخدمة الجديدة تتيح إمكانية تجنّب فترات الانتظار الطويلة، إضافة إلى إعطاء المركبات الأولوية أثناء عملية الفحص، مشيرة إلى أنه يتم تقديم هذه الخدمة المميزة مع خيار التوصيل من الباب إلى الباب، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني 800300 لحجز موعد التسليم والاستلام.

وأضافت أنه فضلاً عن اختصار الوقت أثناء عملية الفحص الفني للمركبات، يستطيع عملاء الخدمة المميزة الاستمتاع بأجواء الراحة والرفاهية في الصالة المخصصة لهم، حيث يتم تقديم المشروبات، مع إمكانية استخدام خدمة الاتصال بالإنترنت «Wi-Fi» مجاناً، أو مشاهدة البرامج المفضلة على شاشات التلفاز المتاحة في الصالة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع»، سعيد الراشدي، إن «(أدنوك للتوزيع) تستمر في تقديم المزيد من التنوع في خدماتها، لتتيح لعملائها المزيد من الخيارات، مع إمكانية الاستفادة منها بطرق متعددة».