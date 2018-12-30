"طيران الإمارات" و"فلاي دبي" توضحان موقفهما بخصوص رحلات "دمشق"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركتا "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" إنهما تراقبان الوضع بخصوص تشغيل رحلات جوية إلى العاصمة السورية دمشق، مشيرتان إلى أنهما تتبعان تعليمات الهيئة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات" إن الناقلة "تراقب الوضع عن كثب، وليس لدينا حالياً أي تطور جديد في هذا الشأن للإعلان عنه".

وطالبت الشركة، في بيان لها؛ بتوجيه الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع إلى الهيئة العامة للطيران المدني.

إلى ذلك، أكد باسم "فلاي دبي" في بيان بأن "الناقلة تتبع تعليمات الهيئة العامة للطيران المدني"، مشيرة إلى أنها "مستمرة في مراقبة الاوضاع هناك".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد قالت في بيان إنها تقيم الوضع لاستئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.