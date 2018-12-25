«غرفة دبي» تعرّف الشركات الأذرية ببيئة الاستثمار والأعمال في الدولة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نظم المكتب التمثيلي الخارجي لغرفة تجارة وصناعة دبي، في العاصمة الأذرية باكو، أخيراً، لقاءه السنوي لدعم التبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال في أذربيجان ودبي، بحضور أكثر من 200 ممثل من القطاعين العام والخاص في أذربيجان.

واستعرضت «غرفة دبي» المشهد الاقتصادي في الإمارة، والمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين من رجال الأعمال والتجار حول العالم، إذ هدفت الفعالية إلى تعريف الشركات الأذرية ببيئة الاستثمار والأعمال في الدولة، وتكريم الشركات الأكثر نشاطاً وتفاعلاً خلال العام، والأكثر إسهاماً في تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وأكد سفير دولة الإمارات لدى أذربيجان، الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي، في كلمة له، عمق الروابط والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الإمارات وأذربيجان، مثمناً التطور في العلاقات الثنائية، ومعتبراً أن اللقاء خطوة إضافية نحو علاقات قوية ومتطورة.

وخلال كلمته أمام المشاركين، استعرض مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي»، عمر خان، المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في الإمارة، مشدداً على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين دبي وأذربيجان.

وأضاف أن افتتاح أول مكتب تمثيلي تجاري لـ«غرفة دبي» في باكو عام 2012، شكل خطوة إلى الأمام لتطوير هذه العلاقات، لافتاً إلى أن المكتب يشكل بوابة للاستثمارات الإماراتية في سوق أذربيجان، إضافة إلى فتحه المجال أمام الشركات الأذرية الراغبة بدخول سوق دبي.

وأوضح خان أن دبي تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم، الذي يربط مختلف طرق التجارة العالمية، وببنية تحتية ولوجستية متطورة، وتنوعٍ ثقافي واسع في بيئة الأعمال، تجعل دبي بوابة إلى أسواق المنطقة، مؤكداً التزام «غرفة دبي» بتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لرجال الأعمال، بهدف تأسيس شراكات تجارية ناجحة، انطلاقاً من أهداف الغرفة الاستراتيجية لدعم نمو الأعمال وتوفير بيئة محفزة، إضافة إلى الترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.

بدوره، ألقى الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»، المهندس محمود البستكي، كلمة رئيسة حول بيئة التجارة الإلكترونية في دبي، ومسيرتها في ابتكار وصناعة مستقبل الإمارة التجاري واللوجستي.

• توفير الدعم لرجال الأعمال لتأسيس شراكات تجارية ناجحة.