استعراض سهولة بدء الأعمال

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

شارك قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي في ندوة اقتصادية برعاية القنصلية الهندية لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الهندي، من رجال الأعمال المحتملين والراغبين في بالوجود وتأسيس مشروعات وأنشطة تجارية في الإمارة.

وقدم الاختصاصي في إدارة تطوير الأعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمار ياسر عبدالجواد، عرضاً حول أهم التحسينات والخدمات التي يقدمها القطاع في مجال سهولة وبدء الأعمال بدبي، والتعريف بموقع الإمارة على خارطة الأعمال، حيث يركز القطاع على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة.

واستعرض عبدالجواد آخر التطورات في ترخيص الشركات، التي تمثلت في تطوير إجراءات إصدار الرخصة التجارية، من خلال التركيز على استراتيجية توفير الوقت والإجراءات، التي أثمرت عن إصدار «الرخصة الفورية»، علاوة على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للحصول على موافقات منها أيضاً لتسجيل الشركات، بما يوفر الوقت والجهد على رجال الأعمال.