500ألف زائر يحضرون 29 فعالية في «دبي التجاري العالمي» خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي التجاري العالمي، بأنه استقبل ما يزيد على 500 ألف زائر حضروا فعاليات استهلاكية وترفيهية جاوز عددها 29 فعالية خلال العام الجاري، بزيادة نسبتها 7% في عدد الزائرين مقارنة بعام 2017. وأوضح المركز في بيان، أمس، أن طبيعة الفعاليات التي شهدها، تنوّعت بين حفلات موسيقية وعروض مسرحية إلى معارض استهلاكية وأحداث رياضية، الأمر الذي يدعم مكانة مركز دبي التجاري العالمي، ويعزّز مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والترفيه.

ووفقاً للبيان، احتضن «دبي التجاري العالمي»، خلال عام 2018، «معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة»، الذي شاركت فيه أكثر من 420 جهة عارضة، واستقطب 45.9 ألف زائر من عشّاق الثقافة الشعبية في منطقة الشرق الأوسط، الذين استمتعوا بفنون الخيال العلمي والقصص الخيالية، والرسوم المتحركة، والعروض المباشرة وورش العمل والمعارض الفنية. كما احتضن المركز في العام نفسه، الدورة 19 لفعاليات «عالم مدهش»، أضخم وجهة للترفيه والتعليم للأسرة والطفل تُعقد داخل قاعات في دبي، وجرت أنشطته على امتداد ثماني قاعات بالمركز، خلال أشهر الصيف، حيث شملت مجموعة من العروض الحية وورش العمل والألعاب والمسابقات.

وشهد المركز أيضاً خلال عام 2018 الدورة 22 لمعرض «واحة السجاد»، التي استقطبت 24 ألف تاجر وزائر من مختلف أنحاء العالم، الذين حرصوا على استكشاف التشكيلات المتنوّعة من السجاد المصنوع يدوياً من الحرير والأنتيكات التذكارية، بما في ذلك مجموعة من أرقى المنتجات الإيرانية، والتركية، والهندية، والباكستانية، والأفغانية، والصينية، والتركمانية، والأذربيجانية.

واستمتع زوّار المركز خلال العام الجاري بعرض «جواز السفر إلى المغامرة»، ضمن عروض «ديزني على الجليد»، التي شهدها 20 ألف زائر من الصغار والشباب من عشّاق هذه المغامرات الشيقة. وفي إطار الجهود التي تقوم بها حكومة دبي لتعزيز مكانة الإمارة وجهة للفعاليات الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، تحوّل مركز دبي التجاري العالمي في عام 2018 إلى أكبر صالة داخلية للرياضية في المنطقة، وذلك من خلال فعالية «عالم دبي للرياضة»، التي استقطبت أكثر من 266.7 ألف شخص من عشّاق ممارسة الرياضات المختلفة والمتفرجين.

وقال النائب الأول للرئيس لإدارة خدمات القاعات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن «أجندة الفعاليات الاستهلاكية والترفيهية لمركز دبي التجاري العالمي، أصبحت مكوّناً مهماً في صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لدينا، في الوقت الذي يواصل هذا القطاع دوره في استقطاب آلاف الزائرين من عشّاق الفعاليات المثيرة والعروض الفنية والرياضية من جميع الجنسيات»، مشيراً إلى أن «العدد الكبير من الزائرين، الذين استضافهم المركز خلال عام 2018، يشكل شهادة على المكانة القوية التي يحظى بها هذا القطاع».

وأضاف جلفار: «نتطلع إلى الإسهام بدورنا في تعزيز الإمكانات الترفيهية متعدّدة الثقافات، التي تتضمن استضافة مجموعة متميزة من الفعاليات والعروض العالمية والمهرجانات، التي تلبي أذواق أفراد الأسرة كافة».

فعاليات خاصة

شملت الفعاليات الترفيهية والاستهلاكية، التي شهدها مركز دبي التجاري العالمي، خلال عام 2018، باقة من العروض المسرحية والفعاليات الخاصة الإماراتية، حيث استقطبت جمهوراً من ثقافات عدة.

كما احتضن المركز الحفل الغنائي المباشر للمنشد الباكستاني، راحات فاتح علي خان، الذي استمتع به 3200 شخص، إضافة إلى حفل شيريا غوشال، نجمة بوليوود، للمرة الأولى في دولة الإمارات، التي أمتعت جمهورها بأجمل أغنياتها بصحبة الأوركسترا السـيمفونية، من خلال عرض غنائي مباشر أقيم في «قاعة الشيخ راشد» وحضره 1700 شخص.

7 %

زيادة في عدد

زوّار مركز دبي التجاري

العالمي، خلال

العام الجاري.