«إمباور»: إنشاء محطة تبريد في «برشا هايتس» بـ 169 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عقداً لبدء عملية إنشاء محطة تبريد مناطق دائمة في منطقة «برشا هايتس»، بقيمة 169 مليون درهم، وبطاقة إجمالية تصل إلى 31 ألفاً و250 طن تبريد. ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإن المشروع يهدف إلى استبدال ثلاث محطات شبه دائمة كائنة في «برشا هايتس» بمحطة تبريد دائمة.

وأفاد البيان بأن فترة بناء المحطة ستستغرق 56 أسبوعاً، حيث سيتم تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين، متوقعاً دخول هذه المحطة حيز التشغيل في ديسمبر 2019. وأشار إلى أنه سيتم تصميم المحطة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطوّرات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، بما يتناسب مع المظهر العام للمنطقة، والشكل الخارجي للمباني.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تعزيز سعادة المتعاملين بمنطقة (برشا هايتس)، حيث إنه يرتقي بالخدمات المقدمة لهم، ويضمن استمرارية وموثوقية هذه الخدمات، كما أنه يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمحطات شبه الدائمة بهذه المنطقة، التي تتسم بالتطوّر والتوسع الدائم، من خلال استبدالها بمحطة دائمة تراعي المتطلبات التنموية لهذه المنطقة».