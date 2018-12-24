«اتصالات» توفر «eLife» لسكان عقارات «عزيزي» قبل الانتقال إليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) اتفاقية استراتيجية مع شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، لتوفير خدمة «eLife» للقاطنين في عقارات «عزيزي».

وبموجب الاتفاقية، سيكون بإمكان عملاء «عزيزي» التقديم للحصول على خدمة «eLife» من «اتصالات» قبل الانتقال إلى منازلهم الجديدة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد.

وأفادت «اتصالات» في بيان، أمس، بأن نائب رئيس أول المبيعات غير المباشرة بمجموعة «اتصالات»، محمد الزرعوني، وقّع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي.

وقال الزرعوني إن «هذه الشراكة تأتي في إطار جهودنا المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات وتوفيرها، عبر قاعدة أوسع من الشركاء».

وأضاف أن «عملاء (عزيزي) سيكون لديهم الخيار في التقدّم للحصول على باقات (eLife) قبل الانتقال إلى مساكنهم، تماشياً مع جهودنا المستمرة لاتخاذ مبادرات فاعلة تهدف إلى إسعاد العملاء على مختلف المستويات».

من جهته، قال فرهاد عزيزي، إن «الشركة تسعى دوماً إلى إبرام شراكات مجزية تدعم مساعيها بضمان الجودة والتميز للعملاء».