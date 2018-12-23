«إينوك»: 3 محطات جديدة لخدمة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، زيد عبدالرحمن القفيدي، إن «المجموعة تعتزم إنشاء ثلاث محطات لتوزيع الوقود في محيط منطقة معرض (إكسبو 2020 دبي)»، مشيراً إلى أنه «سيتم افتتاح تلك المحطات خلال مايو 2020، أي قبل انطلاق فعاليات المعرض بخمسة أشهر، وهي فترة كافية لتوفير الخدمات للزوار والشركات وممثلي الأجنحة المشاركة في الفعاليات».

وأضاف القفيدي، في تصريحات صحافية، أن «المحطات الجديدة التي تجاوز كلفتها التقديرية 150 مليون درهم، سيتم إنشاؤها وفق المعايير الخضراء الصديقة للبيئة، أبرزها تقنيات الطاقة الشمسية، فضلاً عن دعمها بالأنظمة الذكية من شاشات ذكية ووسائل دفع ذكية».

وذكر إلى أن «(إينوك) ستعمل على التوسع في إنشاء محطات متنقلة جديدة بدبي، بعد أن دشنت إحداها في (المرابع العربية) أخيراً، التي يمكن فكها وإعادة تركيبها ونقلها من منطقة إلى أخرى»، مشيراً إلى «عزم المجموعة إنشاء أربع محطات إضافية من تلك النوعية خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث تم اختيار عدد من المواقع المناسبة لها».

وأفاد القفيدي بأن «المجموعة لديها خطط أخرى لافتتاح خمس محطات عادية، خلال الربع الأول من العام المقبل، أيضاً في إمارة الشارقة، فيما تستهدف افتتاح 20 محطة أخرى في الإمارة خلال الأعوام الخمسة المقبلة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «العمل على إنشاء 15 محطة جديدة في دبي ومناطق أخرى، خلال الأعوام المقبلة، ضمن خطط المجموعة للتوسع في نطاقات جغرافية مختلفة».

وبيّن أن «تحرير أسعار الوقود يعد من العوامل المحفزة التي أسهمت في دعم وتعزيز خطط المجموعة في التوسع، والتركيز على الأسواق المحلية لتلبية الطلب المتزايد على وقود السيارات»، مشيراً إلى أن «المجموعة تمتلك حالياً 124 محطة لتوزيع الوقود في أنحاء الدولة، تستأثر إمارة دبي بنسبة 90% منها».

وقال إن «كلفة إنشاء محطات الوقود شهدت ارتفاعات متتالية خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب رسوم تراخيص إقامة المحطات، وأسعار الأراضي المناسبة لإقامة المحطات في السوق المحلية».

وأشار القفيدي إلى أنه «لا توجد لدى المجموعة أي خطط حالياً للتوسع في أسواق جديدة بقطاع التجزئة لتوزيع الوقود، باستثناء العمل في السوق السعودية التي تركز على التوسع في مناطقها المختلفة»، موضحاً أن «(إينوك) تشغّل حالياً 14 محطة لتوزيع الوقود في المملكة، كما أن لديها خططاً لإضافة خمس محطات سنوياً في إطار خططها للوصول إلى 45 محطة لها في قطاع توزيع الوقود بالسعودية».