إدراج صكوك للشارقة في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بورصة «ناسداك دبي»، بإدراج صكوك بقيمة 200 مليون دولار أصدرتها إمارة الشارقة، مشيرة إلى أن هذا الإدراج يعد إدراج الصكوك الثاني من جانب إمارة الشارقة في البورصة خلال العام الجاري.

وأوضحت «ناسداك دبي» في بيان أمس، أن إجمالي قيمة عمليات إدراج الصكوك من جانب إمارة الشارقة في البورصة بلغ حتى الآن 2.45 مليار دولار، بما في ذلك عمليتا إدراج بقيمة 750 مليون دولار و500 مليون دولار خلال عامي 2014 و2016.

وذكرت أن عملية الإدراج الأخيرة في 19 ديسمبر الجاري، رفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة حالياً في دبي إلى 60.39 مليار دولار.