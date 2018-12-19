«فلاي دبي» إلى بودابست ونابولي اعتباراً من يونيو 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» أنها ستبدأ رحلات منتظمة إلى كل من العاصمة الهنغارية بودابست، ومدينة نابولي الإيطالية.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأنها ستخدم مدينة نابولي بواقع خمس رحلات أسبوعياً، اعتباراً من الرابع من يونيو 2019، فيما ستكون رحلات بودابست يومية، اعتباراً من 27 يونيو 2019، لتضاف بذلك الى رحلات «طيران الإمارات» إلى هذه المدينة، لافتة إلى أن الرحلات الجديدة ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات» لتوفير خيارات أكثر للمسافرين.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات لكلا الوجهتين من المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «إطلاق الرحلات إلى بودابست ونابولي تمنح المسافرين خيارات أوسع للسفر عبر شبكتنا المتنامية، وهي تأكيد على التزامنا بالرؤية التي وضعناها لتسهيل انسيابية حركة التجارة والسياحة، وتعزيز حركة السفر مع دولة الإمارات».

بدوره، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الالكترونية في «فلاي دبي»، جيهون ايفندي، إن بودابست ونابولي من المراكز المهمة في التجارة والصناعة، كما إنها وجهات سياحية مشهورة.

وأكد أن تسهيل وصول المسافرين الراغبين في استكشاف الأماكن الجديدة إلى هاتين الوجهتين سيحفز حركة السفر والسياحة، لافتاً إلى أن المحطتين الجديدتين توفران الفرصة لاستكشاف دبي وما بعدها على شبكة «فلاي دبي».