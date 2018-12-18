«دبي لصناعات الطيران» تبيع 18 طائرة متوسطة العمر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت شركة دبي لصناعات الطيران اتفاقية بيع نهائية، لبيع محفظة تضم 18 طائرة متوسطة العمر لمستثمرين مؤسسيين، علماً بأن الطائرات الـ18 ضمن المحفظة، مؤجرة لـ15 شركة طيران في 13 بلداً.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن متوسط العمر المتوقع لتلك الطائرات يبلغ نحو تسع سنوات، بمتوسط مدة إيجار متبقية تبلغ 4.5 سنوات.

وبينت «دبي لصناعات الطيران»، التي تتولى مهمة إدارة محفظة الطائرات، أن المحفظة تتكون من 69% من الطائرات ذات الجسم الضيق من الجيل الحالي، و24% من الطائرات ذات الجسم العريض، و7% من طائرات ATR72-600.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «في حين نواصل بناء محفظة طائراتنا المدارة، فإن هذه الصفقة تجعلنا أقرب إلى تحقيق هدفنا المعلن، المتمثل في امتلاك أصول طائرات مدارة بقيمة خمسة مليارات دولار».

وأضاف أن «المستثمرين يدركون بشكل متزايد قيمة منصة خدمات مستثمري الطائرات التابعة لـ(دبي لصناعات الطيران)، وبالتالي فإنهم يمنحوننا الثقة بإدارة أصول طائراتهم»، مشيراً إلى نجاح الشركة حتى الآن في تخطي توقعات المستثمرين في جميع المحافظ التي تديرها.