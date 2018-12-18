«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة في مجمع دبي للاستثمار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، عن افتتاح أولى محطاتها لتوزيع الوقود في دبي، في منطقة مجمع دبي للاستثمار.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأن المحطة الجديدة تستخدم الطاقة الشمسية، وتضم ستة مسارات للتزوّد بالوقود.

وتضم متجر «جيانت» للخدمة السريعة، ومقهى الواحة، ومركز خدمات زيوت تابعاً لـ«أدنوك»، مؤكدة أن المحطة توفر خدمة الاتصال بالإنترنت مجاناً.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم افتتاح فروع لمطاعم «ماكدونالدز» و«كي إف سي» للوجبات السريعة في المحطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتة إلى أن المحطة توفر وحدات الشحن الكهربائي السريع لسائقي السيارات الكهربائية، التي لديها القدرة على الشحن حتى 80% من طاقة البطارية خلال 20 دقيقة، مع إمكانية تقديم الخدمة لسيارتين كهربائيتين في الوقت نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع»، سعيد الراشدي، إن سكان دبي سيتمكنون الآن من الاستفادة من مستوى الخدمة والمنتجات المميزة نفسها، التي اعتاد المتعاملون الحصول عليها وفقاً للمعايير التي يتوقعونها من الشركة، وذلك إيفاء بالتزامها بالتوسع في تقديم خدماتها لتمتد إلى دبي والسعودية نهاية العام الجاري.