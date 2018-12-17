«الياه سات» توفر الإنترنت الفضائي في المنطقة وإفريقيا وجنوب غرب آسيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، الشركة العالمية في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، أمس، استكمال اتفاقية تدشين مشروع مشترك مع شركة «هيوز نتورك سيستمز» (هيوز)، التابعة لمجموعة «إيكو ستار كوروبوريشن»، لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي ذي النطاق العريض بشكل تجاري في مناطق إفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب غرب آسيا. وجرى الإعلان رسمياً عن هذه الاتفاقية في سبتمبر الماضي، خلال الأسبوع العالمي لأعمال الاتصالات الفضائية في باريس، بشرط الحصول على الموافقات التشغيلية اللازمة، التي تم الحصول عليها أخيراً.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أن مراسم تدشين المشروع المشترك أقيمت بمقر شركة «مبادلة» في أبوظبي، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في «مبادلة»، خلدون خليفة المبارك، ورئيس مجلس إدارة شركتي «هيوز» وشركتها الأم «إيكوستار»، تشارلي إيرغن.

وتتيح هذه الشراكة توفير خدمات الإنترنت عالي السرعة للمجتمعات في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية للاتصالات، وذلك من خلال القمرين الاصطناعيين «الياه 2»، و«الياه 3»، والاستفادة من نظم «هيوز» المصممة لدعم الأقمار الاصطناعية عالية الإنتاجية.

ومن المقرر أن يضم مجلس إدارة المشروع المشترك ثلاثة أعضاء من «الياه سات»، إلى جانب عضوين من شركة «هيوز»، وسيشغل مسعود شريف محمود، منصب رئيس مجلس الإدارة، كما سيشغل الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيوز»، برادمان كول، منصب عضو مجلس الإدارة.