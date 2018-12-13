%25 خصومات سوق دبي الحرة في الذكرى الـ 35 لتأسيسها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سوق دبي الحرة، أمس، إطلاق عرض خصوماتها السنوي بنسبة 25% على مجموعة واسعة من السلع، ولمدة 72 ساعة، تبدأ في 18 ديسمبر الجاري وحتى 20 منه، وذلك احتفاء بالذكرى الـ35 لتأسيسها في 20 ديسمبر.

وأوضحت السوق، في بيان، أن العرض سيتوافر في جميع منافذ السوق (القادمون، المغادرون، الترانزيت)، في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوخلين، إن «عرض الخصومات بمناسبة ذكرى تأسيس السوق، أصبح حدثاً منتظراً للكثير من المسافرين، الذين يحرصون على توقيت حجوزاتهم في هذه الأيام، للاستفادة من العرض».

وأضاف: «أعتقد أن عرض التخفيضات سيوجد أجواء رائعة في سوق دبي الحرة على مدى 72 ساعة، ويسعدنا أن تحقق المبيعات اليومية رقماً قياسياً جديداً في يوم الذكرى».

وأكد ماكلوخلين أن «سوق دبي الحرة تحرص على إضفاء أجواء احتفالية مميزة بهذه المناسبة، على مدى الأيام الثلاثة، حيث وضعت الخطط اللازمة لإجراء سحبي مليونير الألفية (ملينيوم مليونير)، فضلاً عن المفاجآت مثل السحب على سيارة فارهة، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات الترويجية الأخرى».

وأشار إلى أن عرض الخصومات السنوي، الذي أطلقته سوق دبي الحرة للمرة الأولى في 20 من ديسمبر 2003، حقق نجاحاً كبيراً، وأصبح يوم الذكرى حدثاً منتظراً للكثير من المسافرين في هذا الوقت من العام.