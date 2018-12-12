«طيران الإمارات»: حركة المسافرين تبلغ ذروتها الجمعة المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نصحت شركة طيران الإمارات عملاءها بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي، خلال موسم العطلات، وذلك للحاق برحلاتهم في الوقت المحدد، لافتة إلى كثافة حركة السيارات على الطرق الرئيسة في دبي، خلال موسم العطلات المقبل، وكثافة حركة السير نتيجة لاستمرار أعمال الطرق. وتوقعت الناقلة، في بيان أمس، أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً على السفر، وأن تصل حركة المسافرين نهاية هذا الأسبوع إلى أقصى ذروتها، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

ودعت «طيران الإمارات» المسافرين على رحلاتها إلى الوصول للمطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، مع الوضع في الاعتبار الاختناقات المرورية في الطريق.

وبينت أن «كاونترات طيران الإمارات» تفتح لإنهاء إجراءات السفر قبل ست ساعات من موعد كل رحلة، حيث ينبغي على المسافرين إنهاء هذه الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم، مشيرة إلى أن «الكاونترات» تغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. وأضافت أنه يمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة، خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، كما تتوافر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على 16 «كاونتراً» ضمن مواقف السيارات. ويمكن للركاب المسافرين عبر المبنى (رقم 3) اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 «كاونتراً» مخصصاً لركاب الدرجة السياحية، أو «الكاونترات» المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع. أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت «طيران الإمارات» مناطق لإنهاء إجراءات السفر، تحتوي على «كاونترات» وتقع في المبنى (رقم 3) في (المنطقة 2).