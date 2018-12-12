تحسين مقاصة «الرنمينبي» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استضاف المصرف المركزي، أمس، بالتعاون مع البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي الصيني)، والبنك الزراعي الصيني، ورشة عمل حول تحسين مقاصة عملة «الرنمينبي» في دولة الإمارات.

وأفاد «المركزي»، بأن الورشة تهدف إلى عرض النتائج التي تم تحقيقها في مركز مقاصة عملة «الرنمينبي» حتى تاريخه، وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين إجراءات مقاصة عملة «الرنمينبي» في الدولة. ويأتي عقد هذه الورشة بعد سنة ونصف السنة من الإعلان رسمياً عن إطلاق مركز مقاصة عملة «الرنمينبي» في دولة الإمارات (في دبي)، وذلك في 10 مايو 2017، حيث يمثل المركز دعامة رئيسة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الصين والإمارات.