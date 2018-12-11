استطلاع :62% من المستأجرين استطاعوا خفض إيجاراتهم عبر التفاوض في 2018

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت دوبيزل العقارية، المنصة المتخصصة في العقارات في الإمارات في إستطلاع للرأي جرى على 1400 مستخدم للمنصة عن تمكّن 62% من المستأجرين ممن جرى عليهم هذا الإستطلاع نجحوا في خفض إيجارات منازلهم عبر التفاوض خلال العام الماضي.



ووفق الاستطلاع للرأي شارك به أكثر من 1400 مستخدم على منصة دوبيزل العقارية في نوفمبر 2018، تبيّن أنّ أكثر من 900 منهم يستأجر عقاراً حالياً في دولة الإمارات. نجح 18% من هؤلاء المستخدمين في المفاوضة على خفض أكثر من 15% من الإيجار السنوي، في حين قام 7% من المشاركين بالمفاوضة على خفض الإيجار بنسبة 10-15%، وقام 19% بالمفاوضة على تخفيض ما نسبته 5-10% من الإيجار.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج الاستطلاع أنّ المقيمين في الدولة يستخدمون تقنيات عدة لدعم مفاوضاتهم مع أصحاب العقارات، مع قيام أكثر من الثلث (37%) بالاستعانة بالنتائج التي يجدونها على المنصات الرقمية مثل دوبيزل العقارية وحاسبة دائرة الأراضي والأملاك كوسيلة لمقارنة العقارات المماثلة والتفاوض على خفض الأسعار. و ذﮐر 19% ﻣن اﻟﻣﺳﺗطﻟﻌﯾن قيامهم بتقليل ﻋدد اﻟﺷﯾﮐﺎت اﻟﻣﺳﺗﺄجرة ﮐﺄداة ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎوض، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗﺎل 14% أنهم قاموا بطرح رﺳوم اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ والتبريد على طاولة التفاوض.

في هذا السياق قال ، المدير العام لدوبيزل العقارية، سامر عابدين: "تؤكد نتائج الاستطلاع أهمية المنصات الرقمية ل دوبيزل العقارية في توفير رؤية شفافة وحقيقية لسوق العقارات في جميع أنحاء الدولة، وتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات جيدة. أصبحت أسعار السوق العقاري في دولة الإمارات معقولة أكثر، مما منح المستأجرين قوة تفاوضية أكبر تُمكنهم من الحصول على تسعير دقيق لعقارهم بحسب السوق."



وأضاف: "نُشجع المستخدمين على إجراء بحث شامل قبل اختيار مكان سكنهم لضمان الحصول على إيجارات تنافسية. إذ أصبح السوق العقاري في دولة الإمارات مكاناً أكثر تنافسية وجاذبية للعيش".

شمل الاستطلاع أكثر من 1400 مستخدم على منصة دوبيزل العقارية، يستأجر نصفهم (53%) حالياً عقاراً من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، في حين يُقيم 28% منهم في شقة استوديو، و15% في شقة من 3 أو 4 غرف نوم، بينما يُقيم 3% فقط في عقار من 5 غرف نوم أو أكثر. والجدير بالذكر، أنّ دوبيزل العقارية تُشارك بشكل دوري الإتجاهات والرؤى المتعمقة لتمكين السكان من اتخاذ قرارات مستنيرة.