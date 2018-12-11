الإمارات الثانية خليجياً والثالثة إقليمياً في إنتاج الصلب الخام

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفادت منظمة الحديد العالمية، بأن دولة الإمارات احتلت المرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط في إنتاج الصلب الخام خلال العام الماضي، مستحوذة على 9.6% من إجمالي إنتاج المنطقة البالغ 34.475 مليون طن، فيما جاءت في المركز الثاني خليجياً بعد السعودية، مستحوذة على 25.9% من إجمالي إنتاج دول الخليج.

وأظهرت بيانات للمنظمة، في «التقرير السنوي لعام 2018» الصادر أخيراً، ارتفاع إنتاج دولة الإمارات من الصلب الخام خلال العام الماضي ليصل إلى 3.309 ملايين طن مقارنة بـ3.149 ملايين طن في عام 2016 بزيادة قدرها 5.08%.

وأوضحت البيانات أن إنتاج دولة الإمارات من الصلب الخام وصل حتى 23 نوفمبر الماضي إلى 2.657 مليون طن من إجمالي إنتاج منطقة الشرق الأوسط الذي وصل إلى 29.9 مليون طن.

وبين تقرير منظمة الحديد العالمية، أن إجمالي صادرات الإمارات من منتجات الصلب النهائية وشبه النهائية وصل إلى 2.951 مليون طن، من إجمالي صادرات دول الشرق الأوسط البالغة 13.694 مليار طن خلال العام الماضي، فيما تراجعت واردات الإمارات من منتجات الصلب النهائية وشبه النهائية إلى 6.501 ملايين طن، مقارنة بـ7.422 ملايين طن في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج العالم من الصلب الخام وصل إلى 1.69 مليار طن العام الماضي، مقارنة بـ1.626 مليار طن في عام 2016، محققاً نمواً بنسبة 3.9%.