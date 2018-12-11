حمدان بن راشد: نظام ردّ الضريبة للسياح يعمل بكفاءة كبيرة وفاعلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النتائج الإيجابية المشجعة للتوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية للهيئة تبرهن على أن خطط الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً سموه إلى أنه إضافة لنسب الالتزام المرتفعة من الخاضعين للضرائب مع ارتفاع مستوى الوعي لدى قطاعات الأعمال، وبعد أن تم توفير كل المقومات اللازمة للامتثال الضريبي الذاتي بسهولة جاء تطبيق النظام الإلكتروني لردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح بنجاح فاق التوقعات.

وقال سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة، أمس، إن نتائج تشغيل نظام رد الضريبة للسياح مؤشر قوي على أن النظام يعمل بكفاءة كبيرة وفاعلية، ما يساعد على انسياب الحركة السياحية عبر منافذ الدولة.

وأضاف أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام سجل ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ 6903 متاجر في جميع أنحاء الدولة، فيما بلغ معدل الاسترداد اليومي لضريبة القيمة المضافة للسياح 925 ألف درهم، في حين بلغ معدل عدد معاملات ردّ الضريبة للسياح نحو 3.8 آلاف معاملة يتم إنجازها يومياً استناداً إلى ملصقات استرداد الضريبة الصادرة عن متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام، وهو معدل مرتفع خصوصاً أن النظام لايزال في مرحلته الأولى.

وأكد سموه أن الهيئة الاتحادية للضرائب تمكنت في فترة زمنية قصيرة من إرساء أنظمة ضريبية متميزة تُعد الأكثر تطوراً مقارنة بالعديد من دول العالم المتقدمة التي تطبق أنظمة ضريبية منذ عشرات السنين، ما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً بحلول 2021.

إلى ذلك، ناقش مجلس إدارة «الاتحادية للضرائب» خلال اجتماعه السابع آلية تقسيم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المختلطة (أي الخاضعة والمعفاة) إذا كانت الضريبة مدفوعة عن سلع أو خدمات خلال فترة ضريبية معينة للقيام بتوريدات تتيح حق الاسترداد، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، التي حددت معايير احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها، والتوريدات التي لا ينطبق عليها شروط الاسترداد أو النشاطات التي لا تتم في سياق ممارسة الأعمال.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الآليات تعتمد على معايير تتعلق بضريبة المخرجات، والمعاملات الخاضعة للضريبة، ومساحة الأعمال، وتقسيم القطاعات وفقاً لعدد الموظفين وضريبة المخرجات.

• 925 ألف درهم الاسترداد اليومي لضريبة القيمة المضافة للسياح.