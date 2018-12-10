«اتصالات» تطلق باقات «Freedom» الجديدة لخط الفاتورة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، عن إطلاق باقات «Freedom» الجديدة لخط الفاتورة، التي توفر الحرية في اختيار عدم الالتزام بعقد اشتراك، أو الاشتراك بعقد لمدة سنة، الأمر الذي يوفر المرونة للعملاء مع الكثير من المزايا الإضافية.

وأوضحت «اتصالات» في بيان، أنه أصبح بإمكان عملائها الحصول على سعة من البيانات والدقائق دون الحاجة الى الالتزام بعقد اشتراك، كما يمكن لمشتركي باقات Freedom بعقد لمدة سنة الوصول المجاني إلى خدمة Apple Music لمدة ستة أشهر، علاوة على توفير ما يصل إلى 20% من قيمة الإيجار الشهري للباقة.

وأضافت أنه يمكن للعملاء الاختيار من بين ست باقات مختلفة، بدءاً من 100 درهم مع باقة Freedom 100 التي تقدم بيانات بسعة اثنين غيغابت و100 دقيقة مرنة أو 200 دقيقة محلية، في حين يمكن الحصول على المزيد من البيانات عبر باقة Freedom 275 التي تقدم 20 غيغابت و750 دقيقة مرنة أو 1500 دقيقة محلية، كما يمكن للمشتركين ذوي الاستخدام العالي للإنترنت اختيار باقة Freedom 1000، التي توفر بيانات بسعة 100 غيغابيت و2000 دقيقة مرنة أو 4000 دقيقة محلية.

وأشارت «اتصالات» إلى أن جميع باقات Freedom تأتي مع 100 ساعة مجانية للوصول الى شبكة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) شهرياً، والتي يمكن استخدامها في أكثر من 350 موقعاً في أنحاء دولة الإمارات، للبقاء على تواصل دائم مع الأهل والأصدقاء.

وقال رئيس قطاع المستهلكين في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «باقات (Freedom) الجديدة ستُتيح للعملاء المرونة عند الاشتراك في الباقات الجديدة من خلال خيار الالتزام بعقد اشتراك أو دون الالتزام، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات».