1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان بتسجيل 138 مبايعة بقيمة 650 مليون درهم، منها 22 مبايعة لأراض بقيمة 500 مليون درهم، و116 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 150 مليون درهم، بينما سجلت الرهونات 850 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان في منطقة المركز التجاري، الأولى بقيمة 190 مليون درهم، والثانية بـ105 ملايين درهم، تليهما مبايعة بـ50 مليون درهم في القوز الصناعيه الثالثة.

وسجلت منطقة «الخليج التجاري» 22 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 23 مليون درهم.