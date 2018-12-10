دبي ضمن أهم 15 سوقاً عقارية في العالم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أصدرت مؤسسة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية العالمية توقعاتها لعام 2019، لـ15 سوقاً عقارية في العالم.

وأدرجت المؤسسة سوق دبي العقارية، ضمن أهم 15 سوقاً عقارية عالمياً، والمدينة العربية الوحيدة في التقرير، إلى جانب أسواق العقارات العالمية الرئيسة: مدريد، برلين، باريس، ميامي، فانكوفر، لوس أنجلوس، سيدني، جنيف، ملبورن، لندن، نيويورك، سنغافورة، مومباي، وهونغ كونغ.

وتوقع التقرير تقارباً في تحرك الأسعار في الأسواق العقارية العالمية عام 2019. وأن يزداد الإقبال على عقارات دبي من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

وأخذ التقرير في الحسبان عوامل شملت أحدث المؤشرات الاقتصادية، والعرض والطلب، وتوجهات البيع.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، أن من بين الملاحظات التي برزت في التقرير عن السوق العقارية في دبي، هو أن نسب التضخم في أسعار العقارات كانت أقل من مثيلاتها على مستوى السنوات الـ10 الأخيرة.

وقال إن «دبي تعدّ من الأسواق الأكثر جذباً في العالم، وذلك لارتفاع العائدات الاستثمارية على العقارات فيها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «ما شهدته السوق العقارية من تراجع في الأسعار، هو تصحيح إيجابي»، لافتاً إلى أن السوق العقارية في دبي تعدّ سوقاً عالمية.