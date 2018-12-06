تفاهم بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«ناتيكسيس» لتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، مذكرة تفاهم مع البنك الفرنسي «ناتيكسيس»، التابع لمجموعة BPCE، ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا، بهدف تعزيز قدرة المصدرين في الإمارات على المنافسة عالمياً ومساعدة الشركات على توسيع أعمالها، إضافة إلى دعم استراتيجية الإمارات للتنويع الاقتصادي غير النفطي.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، دعم الشركات في دولة الإمارات ورفع مستوى الوعي بأهمية الحد من المخاطر التجارية والسياسية، وذلك من خلال عقد سلسلة من الندوات وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى التعاون المتبادل في ما يتعلق بحلول تمويل الصادرات وتبادل المعلومات المهمة حول الأسواق بين الطرفين.

وأكد «الاتحاد» في بيان أمس، أن من شأن هذه الشراكة، تعزيز استراتيجية الإمارات للتقليل من الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر للنشاط الاقتصادي وزيادة التركيز على نمو الأنشطة التجارية كمحرك لعجلة النمو المستدام.

وقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، والمدير الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بـ«ناتيكسيس»، سيمون إيدل، ورئيسة محفظة التمويل لمنطقة الشرق الأوسط بـ«ناتيكسيس»، باربرا ريكاردي، بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «دبي لتنمية الصادرات»، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في «الاتحاد لائتمان الصادرات»، المهندس ساعد محمد العوضي، إن «الشركة تعمل باستمرار على تسريع وإدامة التنويع الاقتصادي الوطني ودعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية، من خلال توفير مجموعة من منتجات التأمين على الصادرات والتمويل والاستثمار».

من جهته، قال ماسيمو فالسيوني: «نعيش الآن في عصر التكنولوجيا الرقمية، وتركز (الاتحاد لائتمان الصادرات) على استخدام أحدث الأدوات المبتكرة لدعم الشركات في الإمارات، من خلال تقديم حلول ائتمان تجارية متميزة تتوافق مع الموجة الجديدة من التكنولوجيا التي أحدثت ثورة في المشهد المصرفي».

وأضاف أن هذا التحالف سيسهم في مساعدة الشركات الإماراتية على التصدير دولياً، من خلال توفير المعلومات التفصيلية حول مختلف الأسواق وسياسات الائتمان على الصادرات، التي ستمنحهم الثقة اللازمة للدخول والعمل في أسواق جديدة.