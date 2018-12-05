افتتاح «ميدان ون مول» خلال النصف الأول من 2020

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت شركة «ميدان مول»، التابعة لمجموعة ميدان، بأنه تم إنجاز 60% من الهياكل في مشروع «ميدان ون مول»، متوقعة افتتاح المركز التجاري الجديد خلال النصف الأول من عام 2020.

وكشفت الشركة خلال لقاء صحافي للإعلان عن تفاصيل المشروع، عن نظام تأجير جديد في «المول» يمنح المستأجر مرونة عالية للحصول على القيمة الإيجارية التنافسية، وذلك من خلال الاتفاق على نسبة الإيجار من المبيعات، كما كشفت عن خطة لمساعدة المتاجر المستأجرة في حال تراجع أرباحها.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس لـ«ميدان مول»، التابع لمجموعة ميدان، فهد عبدالرحيم كاظم، إن المجموعة بدأت العمل على استقطاب العلامات الترفيهية لشغل المساحات المخصصة للسينما وأماكن التسلية في مشروع المركز التجاري الجديد «ميدان ون مول»، لتنتقل بعد ذلك إلى استضافة مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المعروفة.

وأضاف كاظم خلال لقاء صحافي عقدته المجموعة في دبي أخيراً، للإعلان عن تفاصيل المشروع، أن المجموعة تعتزم التركيز على إضافة علامات تجارية جديدة يتم استقطابها للسوق للمرة الأولى من شأنها أن تشكل نحو 30% من إجمالي العلامات التجارية الموجودة في مركز التسوق الجديد، إضافة إلى التركيز على استقطاب العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن تم إنجاز 60% من الهياكل في المشروع المتوقع افتتاحه قبل انطلاق معرض «إكسبو دبي 2020»، وتقريباً خلال النصف الأول من عام 2020.

وبين كاظم أن المجموعة ستتبع نظاماً للتأجير يجمع بين القيمة الإيجارية الثابتة والمشاركة في الإيرادات، الأمر الذي يمنح المستأجر مرونة عالية للحصول على القيمة الإيجارية التنافسية التي يتطلع إليها، مشيراً إلى أن ذلك سيتم من خلال الاتفاق على نسبة الإيجار من المبيعات التي تراوح بين 12 و15% في المطاعم و4% للمحال الإلكترونية على سبيل المثال.

ورداً على سؤال حول الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد كاظم أن مجموعة ميدان ستمنح الأولوية للمواطنين لتأسيس مشروعاتهم في مركز التسوق الجديد عبر تأجير مساحات صغيرة، لافتاً إلى أنه بمرور الوقت ومع تحقيق المشروع أرباحاً متنامية، يتم تخصيص مساحات أكبر وصولاً لتأجير المساحات الكبيرة.

وأفاد كاظم بأن «ميدان» لديها أيضاً خطة لمساعدة الشركات في حال خسارة العلامة التجارية، موضحا أنه من خلال ربط أنظمة مركز التسوق بالمتجر يتم رصد مستوى المبيعات بما يساعد على تقديم الدعم اللازم لأصحاب المتاجر عند تجاوز نسبة الإيجار من إجمالي الإيرادات الحدود القياسية السليمة، حيث يمكن تكثيف الأنشطة الدعائية للمتجر داخل مركز التسوق ومشاركته في الفعاليات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 50% من مساحة مركز التسوق الجديد للمناطق المشتركة لإقامة الفعاليات والاحتفالات مقابل نسبة مماثلة للمساحات القابلة للـتأجير والتي سيتم تخصيص 15% منها للترفيه مثل السينمات، وألعاب الأطفال.

وأوضح كاظم أن «ميدان ون» سيضم عند اكتماله ما يزيد على 550 منفذاً لمتاجر الأزياء والتجميل، و«هايبر ماركت» بمساحة 13.2 ألف متر مربع، إضافة إلى 190 مطعماً ومقهى، وسينما تضم 21 شاشة عرض، فضلاً عن بحيرة «كريستال لاجون» تمتد على مساحة 8.2 كيلومترات، وشاطئ رملي يمتد على طول 300 متر إلى جانب الحديقة المائية.

60 %

من الهياكل في «المول» الجديد تم إنجازها.