«دستركت 2020».. إرث ما بعد «إكسبو»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ستبقى نسبة 80% من المنشآت المبنية لـ«إكسبو 2020 دبي» ضمن مخطط الإرث «دستركت 2020»، الوجهة المتكاملة التي ستُفتتح أواخر 2021، والتي ستكون إحدى أبرز الوجهات في مدينة دبي. وقد جذبت «دستركت 2020»، منذ الآن، اهتمام عددٍ من أبرز الشركات العالمية بما فيها «أكسنتشر» و«سيمنس» شريكا «إكسبو 2020 دبي»، حيث ستفتتحان مقار لهما فيها.

وستكون «دستركت 2020» جزءاً من المخطط الأشمل لتطوير منطقة «دبي الجنوب»، وستصبح من أفضل المناطق اتصالاً في العالم، من خلال بنية تحتية مادية ورقمية متميزة، كما ستضم مركز دبي للمعارض، الذي سيكون مرفقاً عالمياً للأعمال.

وتُعقد فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، بمشاركة أكثر من 200 جهة دولية منها دول ومنظمات دولية وشركات عالمية ومؤسسات أكاديمية. ويُتوقع لهذه الوجهة أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي.