60 مخالفة في شركات الوساطة العاملة في أسواق المال خلال 9 أشهر

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

رصدت هيئة الأوراق المالية والسلع 60 مخالفة في شركات الوساطة العاملة في أسواق المال، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مؤكدة أنها أوقعت جزاءات وتدابير إدارية بحق الشركات المخالفة، تمثلت في توجيه الإنذار لبعضها، والغرامات المالية لأخرى، والإيقاف المؤقت عن مزاولة النشاط لفئة ثالثة.

وأفادت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، بأن إجمالي عدد عمليات التفتيش الدورية الميدانية التي تمت على الشركات المرخصة بمختلف أنشطتها، بما فيها شركات الوساطة في الأوراق المالية والسلع، وشركات الخدمات المالية، وشركات المساهمة المدرجة، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 41 عملية تفتيش دوري ميداني.

وكشفت «الأوراق المالية» أن عدد المخالفات التي تم رصدها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالنسبة لشركات الوساطة بلغ 60 مخالفة، تتعلق بمخالفة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، والتي أسفر عنها التفتيش الدوري أو المفاجئ على شركات الوساطة المالية ووساطة السلع المرخصة من قبل الهيئة، إضافة إلى متابعة التزام تلك الشركات بإعداد وتزويد الهيئة بالتقارير الدورية.