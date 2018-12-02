مواعيد العرض الجوي للناقلات الوطنية احتفالاً باليوم الوطني الـ47

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظّم «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران» عرضاً جوياً مشتركاً يوم الأحد احتفالاً باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات و«عام زايد».

ويبدأ العرض الجوي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمشاركة فريق الفرسان الإماراتي للاستعراضات الجوية.

ووفقاً لبيان صادر عن شركة طيران الإمارات فإن الطائرات ستحلق في الأوقات التالية:

رأس الخيمة - في تمام الساعة 1:40 بعد الظهر.

أم القيوين - في تمام الساعة 1:48 بعد الظهر.

كورنيش الشارقة - في تمام الساعة 1:52 بعد الظهر.

دبي، جميرا 1 - في تمام الساعة 1:55 بعد الظهر.

دبي، جزيرة النخلة - في تمام الساعة 1:58 بعد الظهر.

أبوظبي، غنتوت - في تمام الساعة 2:03 بعد الظهر.

أبوظبي، اللوفر - في تمام الساعة 2:12 بعد الظهر.

كورنيش أبوظبي - في تمام الساعة 2:15 بعد الظهر.

أبوظبي، مسجد الشيخ زايد - في تمام الساعة 2:25 بعد الظهر.