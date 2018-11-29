أسعار البنزين تسجل خلال ديسمبر أكبر تراجع منذ 10 أشهر

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

سجلت أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، لشهر ديسمبر المقبل والتي تسري اعتبارا من غد السبت، تراجعا بقيمة تصل إلى 33 فلسا مقارنة باسعارها خلال نوفمبر الجاري، وهو يعد أكبر تراجع لها على أساس شهري منذ 10 أشهر، فيما سجل سعر لتر وقود الديزل، أكبر انخفاض له منذ ستة أشهر بقيمة 26 فلسا، وذلك بحسب الأسعار المعلنة على مواقع شركات توزيع الوقود أمس. وتعد جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وسينخفض سعر لتر بنزين فئة «سوبر 98» من 2.57 درهم خلال نوفمبر الجاري، إلى 2.25 درهم في ديسمبر المقبل، بتراجع قيمته 32 فلسا، وبنسبة انخفاض تبلغ 12.5%، كما سيتراجع سعر لتر البنزين فئة «خصوصي 95» بقيمة 31 فلسا من 2.46 درهم إلى 2.15 درهم وبنسبة انخفاض تبلغ 12.6%، بينما سيتراجع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» بقيمة 33 فلسا، من 2.38 درهم إلى 2.05 درهم، وبنسبة انخفاض بلغت 13.8%.

كما سينخفض سعر لتر الديزل من 2.87 درهم في شهر نوفمبر الجاري، إلى 2.61 درهم، بقيمة 26 فلسا، خلال ديسمبر المقبل، وبنسبة تراجع بلغت 9%.

وتحدد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط سواء صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.