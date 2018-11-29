«مواصفات»: «كفاءة الطاقة» إلزامية للمكيفات المركزية بالمباني العامة والخاصة مطلع يناير المقبل

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، بأن الإمارات تبدأ، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، التطبيق الإلزامي لتحديث بطاقة «بيان كفاءة الطاقة للمكيفات المركزية» في المباني والمنشآت العامة والخاصة، الذي سيسهم في ترشيد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف، بنسبة 30% تقريباً من الاستهلاك الحالي.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن استهلاك المكيفات وحدها من الطاقة، يقدّر بنحو نصف الاستهلاك الفعلي للطاقة الكهربائية في الدولة، مشيراً إلى أن مبيعات الأجهزة الكهربائية المتوافقة مع «البرنامج الإماراتي لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية»، سجلت نمواً يصل إلى 80% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وتفصيلاً، قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن

«الهيئة أجرت تحديثاً على بطاقة بيان كفاءة الطاقة لإحداث خفض جذري في ترشيد توفير الطاقة، لتشمل مكيفات الهواء المركزية، على أن تدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من مطلع العام المقبل»، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في ضوء أن استهلاك هذه المكيفات وحدها من الطاقة، يقدر بما يناهز نصف الاستهلاك الفعلي للطاقة الكهربائية في الدولة.

وكشف عن أن مبيعات الأجهزة الكهربائية المتوافقة مع «البرنامج الإماراتي لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية»، سجلت نمواً يصل إلى 80% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، موضحاً أن مبيعات الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة من طرازَي أربع وخمس نجوم، شهدت زيادة لافتة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المنتجات المسجلة منها حتى نهاية الربع الثالث من 2018، نحو 659 ألفاً و931 جهازاً، من بينها 367 ألفاً و217 منتجاً من المنتجات الكهربائية فئة خمس النجوم، والبقية منتجات من فئة أربع نجوم، وأشار إلى أن الهيئة أعلنت، منذ أعوام عدة، عن «النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها»، الذي أسهم في خفض معدل استهلاك الطاقة المنزلية الإجمالية في الدولة بنحو 10%.

ولفت المعيني إلى أن الهيئة طبقت حتى الآن سبع لوائح في برنامج كفاءة استهلاك الطاقة بالأجهزة المنزلية، وآخرها لائحة المضخات الكهربائية خلال العام الجاري، المعتمدة من مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقها على كل مضخات المياه في الدولة، وتستهدف تحقيق وفر يصل إلى 20% عن الوضع الحالي، وسيضاف إليها ثامن المشروعات الإلزامية، المتمثل في تحديث بطاقة بيان كفاءة الطاقة للمكيفات المركزية مطلع العام المقبل.

وفر كبير

أشار مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إلى الوفر الكبير الذي تحقق في استهلاك الطاقة بالمباني السكنية والمنشآت الحكومية، خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، والذي بلغ نحو 13% في مقارنة بين العامين، مرجعاً الإسهام الأكبر في ذلك إلى تطوير المنظومة التشريعية الإماراتية، والتحديثات التي أجرتها الهيئة على لوائح كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وارتفاع مؤشرات الوعي المجتمعي.