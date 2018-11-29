«دناتا» تستحوذ على حصة أغلبية في شركة تقنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دناتا»، أمس، استحواذها على حصة أغلبية في شركة «بيغ داتا فور ترافيل»، التي تزود وكالات السفر عبر الإنترنت بحلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت «دناتا» في بيان، أنه تم تصميم خدمات «بيغ داتا فور ترافيل»، التي تعمل انطلاقاً من ألمانيا والمملكة المتحدة، خصيصاً لمواجهة تحديات صناعة السفر، حيث تتيح خوارزميات الشركة المتطوّرة لوكالات السفر عبر الإنترنت التواصل مع العملاء.

وأضافت أن الشركة، التي تدير 40 موقعاً منفصلاً، تخدم وكالات سفر عالمية في 17 سوقاً، لافتة إلى أن حلولها المبتكرة حظيت بالتقدير، من خلال العديد من الجوائز التي نالتها.