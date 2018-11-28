شركات: «إكسبو 2020 دبي» يرفع الطلب على مستلزمات الإنشاءات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو شركات في قطاع مواد ومستلزمات البناء والإنشاءات، بأن اقتراب العد التنازلي لموعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، أسهم في رفع الطلب على مستلزمات التشييد والبناء في أسواق الدولة، بنسب راوحت بين 10 و20% خلال العام الجاري، مقارنة بحجم الطلب عليها خلال العام الماضي.

وتوقعوا لـ«الإمارات اليوم»، خلال مشاركتهم في معرض «الخمسة الكبار 2018»، المختص بمواد البناء والتشييد، الذي يختتم فعالياته، غداً، في مركز دبي التجاري العالمي، استمرار الطلب على مستلزمات الإنشاءات، خلال العام المقبل، وبشكل أكبر.

حركة نشطة

وتفصيلاً، قال مدير تسويق المجموعة في شركة «داب» للمضخات ومستلزمات الإنشاءات، جورجيو مينجازي، إن الأسواق شهدت، خلال العام الجاري، حركة نشطة في الطلب على مستلزمات البناء، بنسب نمو جاوزت 20%، مقارنة بحركة الطلب خلال العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى اقتراب موعد «إكسبو 2020 دبي»، الذي دفع عدداً من الشركات المطورة إلى التعجيل بإنجاز مشروعاتها.

وكشف أن الشركة رصدت استحواذ المشروعات السكنية بحصة تبلغ 70% من عمليات توريد مستلزمات الإنشاءات، مقابل 30% للمشروعات التجارية والصناعية والترفيهية.

وأكد أن «داب» لاحظت كذلك أن عدداً كبيراً من الشركات المطورة والملاك، بدأ يتوسع في طلب المستلزمات المتواكبة مع المتطلبات الخضراء المستدامة.

بدوره، اتفق المدير التنفيذي في شركة «بيننجير» للتجارة، مارك تيرماث، في أن اقتراب «إكسبو 2020 دبي»، كان له انعكاسات إيجابية على الأسواق، مع زيادة في الطلب على مستلزمات الإنشاءات خلال العام الجاري، بنسب تراوح بين 10 و20%، مقارنة بمعدلات الطلب خلال العام الماضي، لاسيما المشروعات السكنية، وتوقع أن يستمر الطلب خلال العام المقبل وبشكل أكبر.

توقعات 2019

أمّا مدير التسويق في شركة «سيتيرو» للمواد العازلة، أحمد عسل، فتوقع أن يرتفع الطلب على مستلزمات الإنشاءات خلال العام المقبل بنسب تصل إلى 20%.

وأكد أن الأسواق شهدت، منذ بداية العام الجاري، معدلات نشاط كبيرة في الطلب على مواد الإنشاءات، بالتزامن مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي»، وإنشاء العديد من المشروعات الترفيهية والسكنية والتجارية في دبي والدولة عموماً.

انعكاسات إيجابية

في السياق نفسه، قدّر مدير المبيعات الدولي في شركة «جي دي إنترناشونال»، ألبرت بنهمو، ارتفاع عمليات توريد مستلزمات البناء والإنشاءات في أسواق الدولة خلال العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالطلب خلال العام الماضي.

وأكد أن لاقتراب موعد «إكسبو 2020 دبي» انعكاسات إيجابية في أسواق الدولة، لافتاً إلى أن مشروعات الضيافة والمشروعات السكنية، استأثرت بالحصص الكبرى من الطلب، وبنسبة 70% مقارنة بالطلب من المشروعات التجارية.