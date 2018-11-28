«ضمان للأوراق المالية» تنضم إلى عضوية «ناسداك دبي» لتداول مشتقات الأسهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضمت شركة ضمان للأوراق المالية إلى بورصة «ناسداك دبي» بصفتها عضواً للتداول في مشتقات الأسهم، الأمر الذي سيمنح عملاء «ضمان» القدرة على تحقيق المكاسب عن طريق تداول العقود المستقبلية، في حال ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها على حد سواء.

ووفقاً لبيان، صادر أمس، فإن إضافة تداول العقود المستقبلية لدى «ناسداك دبي»، تأتي كخطوة إضافية في استراتيجية النمو التي تتبعها «ضمان للأوراق المالية»، التي شملت الانضمام إلى سوق الأوراق المالية بـ«ناسداك دبي» في مارس 2017.

كما تأتي عضوية «ضمان للأوراق المالية» بسوق المشتقات في ظل استعداد «ناسداك دبي» لإدخال المزيد من التوسعات الهائلة في منصتها الخاصة بالعقود المستقبلية، في الإمارات وخارجها بدول مجلس التعاون الخليجي، من حيث مجموعة المنتجات المقدمة ومشاركة شركات الوساطة وتيسير وصول المستثمرين.

وقال المدير التنفيذي لأسواق المال من «ضمان للاستثمار»، نبيل الرنتيسي: «تمنحنا سوق مشتقات الأوراق المالية التابعة لـ(ناسداك دبي) القدرة على توفير فرص جديدة وجذابة للتحوط والاستثمار لعملائنا، بما في ذلك المؤسسات والأفراد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة».

وأضاف أن «العقود المستقبلية للأسهم المفردة وللمؤشرات في (ناسداك دبي)، إضافة إلى الرافعة المالية وتسهيلات التداول على الهامش التي يمكننا توفيرها، تمثل أدوات مرنة تعمل على تعزيز قدرة المستثمرين على تحقيق المكاسب وحماية قيمة محافظ الاستثمار القائمة الخاصة بهم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «(ضمان للأوراق المالية) تقدم خبرة ذات قيمة كبيرة إلى سوق المشتقات بـ(ناسداك دبي)، إلى جانب ما تتمتع به من علاقات قوية بمجموعة واسعة من المستثمرين المحتملين، تزامناً مع استعدادنا لتحقيق المزيد من النمو».

• الخطوة الجديدة تتيح للعملاء جني الأرباح من العقود المستقبلية، في حال ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها.