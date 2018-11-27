«جي إس إم إيه»: إطلاق «الجيل الخامس» يسرّع استخدام المركبات ذاتية القيادة في الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رابطة «جي إس إم إيه» الدولية لشركات تشغيل الاتصالات الجوالة، جواد عباسي، إن دولة الإمارات أثبتت جدارتها التقنية إقليمياً في ما يتعلق بالاستثمار في شبكات «الجيل الخامس».

وأضاف خلال انطلاق مؤتمر «موبايل 360 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في دبي أمس، أن هذه الشبكات ستسهم مع إطلاقها في دولة الإمارات، في ظهور العديد من الخدمات المستحدثة، خصوصاً في قطاعات الترفيه والتعليم والصحة، ومن أبرزها الفحوص الافتراضية، والعلاج عن بُعد، كما ستعمل على تسريع استخدام السيارات ذاتية القيادة على نطاق موسع.

وأكد أن دولة الإمارات تعد من الأفضل في المنطقة في ما يتعلق بالتشريعات المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» وأمن المعلومات، ما يفتح فرصاً كبيرة لاستقطاب أبرز الشركات العالمية والإقليمية في هذه التقنيات لطرح خدماتها أو الاستثمار.

ولفت عباسي إلى أن أحد أهم تحديات استخدام شبكات الجيل الخامس يكمن في كلفتها المرتفعة عالمياً، ما يستلزم توفير الحكومات، الترددات، لمشغلي الاتصالات بأسعار مناسبة، لضمان تقديم الخدمات للمستخدمين بأسعار مقبولة.

وشدّد عباسي على ضرورة توافق أجهزة وتقنيات الجيل الخامس المصنعة من قبل الشركات العالمية، مع الشبكات المحلية لضمان تقديم الخدمات على الوجه الأفضل للمستخدمين، وسرعة التوسع في توفير الأجهزة الطرفية مثل الهواتف التي تتوافق مع تلك الخدمات على نطاق موسع.

وأشار إلى أن الإمارات والسعودية والكويت ستكون من أوائل دول الخليج والمنطقة في تشغيل شبكات الجيل الخامس بصورة تجارية بداية من النصف الثاني من عام 2019، نظراً لجهوزية البنية التحتية وحجم الاستثمارات التي يضخها مشغلو الاتصالات في الدول الثلاث، فضلاً عن توافر الترددات الخاصة بهذه الشبكات.