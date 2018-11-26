«أراضي دبي» تدشن مكتب «تمليك كيوب» في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مكتب «تمليك كيوب»، الذي يعدّ الأول من نوعه في تقديم خدمات «أمين التسجيل العقاري»، و«أمين الخدمات العقاري» معاً في مدينة دبي الجنوب.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «هذه الخطوة تتوافق مع استراتيجية الدائرة الهادفة إلى توفير خدماتها العصرية بشكل مريح في كل أرجاء المدينة، لتكون قريبة من متعامليها لراحتهم وإسعادهم».

وأضاف بن مجرن، في بيان صادر عن الدائرة، أمس، أن «المكتب سيوفر الخدمات المريحة والسريعة للمستثمرين العقاريين، من خلال الموقع الاستراتيجي الجديد في (دبي الجنوب)»، مشيراً إلى أنه «سيتم تقديم 70 خدمة من الخدمات العقارية، ضمن مراكز الخدمة (أمين الخدمات العقارية وأمين التسجيل العقاري)، كما لن تكون هناك حاجة أمام المستثمرين ومتعاملي الدائرة للحضور إلى المقر الرئيس للدائرة، حيث سيمكنهم مكتب (تمليك كيوب) من اختصار الوقت والجهد وإنجاز معاملاتهم كافة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، إن «افتتاح مكتب (تمليك كيوب) يمثل تتويجاً للثقة المتنامية بـ(دبي الجنوب) التي نجحت على مدى السنوات الماضية في تحقيق إنجازات نوعية تدعم مسار نمو وتنويع الاقتصاد الوطني». وأضاف: «يسرنا اختيارنا كوجهة استراتيجية حاضنة للمكتب الأول من نوعه في تقديم خدمات (أمين التسجيل) و(أمين الخدمات العقاري)، في سبيل تلبية احتياجات المتعاملين».