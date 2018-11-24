العامري: 400% نسبة زيادة جمهور حلبة ياس في 10 سنوات

المصدر: جوني جبور - أبوظبي

كشف الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، طارق العامري، أن الحلبة التي تحتفل، اليوم، بانطلاق سباق نسختها العاشرة على التوالي «جائزة أبوظبي الكبرى»، ويمثل ختام موسم سباقات بطولة العالم للفورمولا1، نجحت - ومنذ ولادتها عام 2009 - في تحقيق قفزات كبيرة من الناحية الجماهيرية، خصوصاً الجمهور القادم من خارج الدولة، بعد أن سجلت أعداد القادمين من الخارج، وعلى مدار 10 سنوات، زيادة في معدلات الحضور بلغت 400%.

وقال العامري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «حرص الجمهور، سواء المحلي أو الدولي، على متابعة مجريات سباق حلبة مرسى ياس في نسخة 2018، يعطينا صورة واضحة عن مدى الشعبية التي حققتها حلبة مرسى ياس على الساحة الدولية، على مدار 10 سنوات من استضافة البطولة، خصوصاً أن لغة الأرقام والإحصاءات تؤكد مدى نجاح جائزة أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، في مواصلة استقطابها أعداد الجماهير القادمين من الخارج، بنسبة ارتفاع بلغت 400% بين نسختي 2009 و2018». موضحاً: «توزعت نسبة الحضور الجماهيري للنسخة الأولى عام 2009، بين 15% من أعداد الجمهور القادم من الخارج مقابل 85% للجمهور المحلي، قبل أن تشهد هذه الأرقام تبدلاً بصورة مستمرة على مدى السنوات الماضية، خصوصاً أن نفاد مبيعات تذاكر نسخة 2018، وتسجيل نسبة كاملة من الحضور الجماهيري البالغ 60 ألف متفرج، أكدا التفاوت الكبير بنسب الحضور الجماهيري الذي صب لمصلحة القادمين من الخارج، بعد أن شغلت أعدادهم ما نسبته 65% من مدرجات الحلبة، مقارنة بـ35% فقط من الجمهور المحلي». وعن الخطط المستقبلية، قال العامري: «تربطنا شراكة مع الفورمولا1 حتى عام 2021، ونتطلع إلى استمرارها إلى أبعد من ذلك»