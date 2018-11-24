الخطوط الكويتية تشكر "مطار دبي" لحسن تعاملها مع راكبين قطريين

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت الخطوط الجوية إن الرحلة رقم 302 المقرر وصولها إلى الكويت قادمة من مومباي بتاريخ 14 نوفمبر الجاري قد تم تحويلها إلى مطار دبي بسبب إغلاق حركة الوصول والاقلاع في مطار الكويت الدولي نتيجة للأحوال الجوية في ذلك اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان بأن ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان على متن الرحلة راكب وراكبة يحملان الجنسية القطرية، وبحسب البيان، فقد تم استضافة ركاب هذه الرحلة ومن ضمنهم الراكب والراكبة القطريين المذكورين في فندق المطار في دبي إلى حين موعد مغادرة الرحلة إلى الكويت والتي تمت بتاريخ 15 نوفمبر2018 وعلى متنها الراكبين القطريين ومن ثم سفرهما إلى الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 617 بتاريخ 16 نوفمبر 2018.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية إنها تتقدم بالشكر لسلطات مطار دبي على حسن تعاملهم الكريم مع كافة ركاب الرحلة المذكورة.