«شعاع» تستحوذ على 4.8% في مصرف عجمان مقابل 100 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، استحواذها على حصة بنسبة 4.8% في مصرف عجمان في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون درهم، وذلك عقب اكتتاب «شعاع» في إصدار الحقوق الخاص بالمصرف.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شعاع كابيتال»، فوّاد طارق خان، في بيان أمس، إن «مصرف عجمان يجمع سمعة تجارية قوية واستراتيجية نشطة للنمو، وهذه صفات تجعل منه محط تقدير شديد من قبل (شعاع)»، مشيراً إلى أن «المصرف يتبوأ حالياً موقعاً متقدماً يتيح له الاستمرار في تنمية عوائد المساهمين وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة والقيادة التنفيذية».

يشار إلى أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني منحت مصرف عجمان تصنيفها طويل الأجل لمخاطر الائتمان (IDR) الخاصة عند مستوى (BBB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.